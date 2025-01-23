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Минобороны: 49 украинских дронов сбиты над четырьмя регионами

Киевский режим предпринял попытку террористической атаки по объектам на территории России с период с 19:00 до 22:00 часов.
2025-01-23 22:53:12
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Минобороны сообщило об уничтожении 49 украинских ударных беспилотников в небе над четырьмя российскими регионами.

«23 января в период с 19:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Тридцать семь дронов силы ПВО сбили над Курской областью, семь БПЛА рухнули на территории Брянской области, еще четыре - над Крымом и один - над Белгородской областью.

Других подробностей в сообщении Минобороны РФ не приводится. О возможных разрушениях на земле не сообщается.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #бпла
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