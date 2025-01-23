Минобороны: 49 украинских дронов сбиты над четырьмя регионами

Минобороны сообщило об уничтожении 49 украинских ударных беспилотников в небе над четырьмя российскими регионами.

«23 января в период с 19:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Тридцать семь дронов силы ПВО сбили над Курской областью, семь БПЛА рухнули на территории Брянской области, еще четыре - над Крымом и один - над Белгородской областью.

Других подробностей в сообщении Минобороны РФ не приводится. О возможных разрушениях на земле не сообщается.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.