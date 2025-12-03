Бастрыкин намерен возбудить дела о коррупции против пятерых судей из Ростова

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил запрос в Высшую квалификационную коллегию судей, дабы получить их согласие на возбуждение уголовных дел против пятерых судей из Ростова-на-Дону, обвиняемых в коррупции. Как стало известно от пресс-службы ведомства, рассмотрение данной темы назначено на восьмое декабря.

По имеющейся информации, обвинения будут предъявлены бывшему судье Советского районного суда Олегу Батальщикову, отставной судье Наталье Цмакаловой, бывшему председателю Советского районного суда Елене Коблевой, экс-мировой судье Эльмире Пономаревой, а также действующему судье Артуру Маслову. Все они подозреваются в получении или даче взяток (ч. 5 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Уточняется, что по российскому законодательству уголовное дело против судьи возможно только с разрешения Высшей квалификационной коллегии судей.