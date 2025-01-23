Класс углубленного изучения русского открыли в пансионе воспитанниц МО

Ученицы медицинского класса пансиона воспитанниц Минобороны осваивают новый интерактивный стол. Это уже совсем иной уровень изучения анатомии. Такое пособие поможет поступить в медицинский вуз и стать высококвалифицированным врачом. В приоритете, конечно же, поступление в Военно-медицинскую академию имени Кирова.

«Каждая девочка ощущает заметное улучшение качества знаний между моментом, когда мы изучали организм человека по фотографиям, и моментом, когда мы можем покрутить что-то, посмотреть», - говорит ученица медицинского класса Арина Панкова.

Трехмерный атлас анатомии «Пирогов» пансиону воспитанниц Минобороны подарила заместитель министра обороны Анна Цивилева.

«Сегодня у нас такой подарок, который поможет вам и готовиться лучше, и мы понимаем, что он пойдет во благо», - говорит заместитель министра обороны России Анна Цивилева.

Это пособие - виртуальная анатомическая комната, рассказал заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышев.

«Это очень сильно помогает получить новые знания, с одной стороны. А с другой стороны - зачем кого-то резать, если можно посмотреть и так», - сказал он.

3D-комплекс позволяет не только визуально знакомиться со строением человека, но и выявлять патологии. А также делать диагностику: МРТ, УЗИ, рентген.

Современная анатомия - это уже не картинки в учебниках, а интерактивное оборудование. На нем, как на большом экране смартфона, можно детально изучить строение человека.

За время существования в пансионе сложилось много интересных традиций. Одна из главных - празднование Дня российского студенчества. В этот день сюда приходят выпускницы и члены попечительского совета. Учащиеся выступают с концертом.

«Первый выпуск состоялся в 2011 году. Уже те, кто поступал тогда, в 2011 году, закончили вузы. И стали учеными, и в союз писателей кто-то вошел. Кто-то стал педагогами и продолжил свое служение Отчизне на мирном, созидательном поприще. Ваш вклад очень важен, потому что в ваших руках будет находится будущее страны. Страны, за которую сейчас проливают кровь наши герои - ветераны СВО», - сказала заместитель министра обороны Анна Цивилева.

Одним из членов попечительского совета пансиона была Людмила Вербицкая - ведущий лингвист-русист страны, президент Российской академии образования. За советами в области русского языка к ней не раз обращался сам президент России. Памяти Людмилы Вербицкой посвящен сегодняшний День студента. И в честь нее в учебном заведении открыт новый класс углубленного изучения русского языка.

Здесь же, в кабинете русского, подписывается соглашение между пансионом воспитанниц Минобороны и Российской академией образования. Это значит, что ученицы получат всестороннюю поддержку в обучении. Речь о мастер-классах, подготовительных курсах, дополнительном образовании. Особый акцент - на изучение русского. Более двух десятков выпускниц получили 100 баллов в ЕГЭ по русскому языку.

В пансионе девочки учатся с 5 по 11 класс. Это уникальное учебное заведение, единственное в России. Строевая подготовка и спортивные секции соседствуют здесь с творческими дисциплинами и домоводством. Есть даже школа журналистики и свой телеканал «ПАНС.ТВ». Ульяна Ефимова хочет стать телеоператором. Она снимала сегодня на камеру праздничный концерт.

«Нельзя сказать, что это не женская профессия. Девушки смотрятся рядом с камерами очень солидно. Мне нравится профессия телеоператор. Я интересуюсь фильмами, мультфильмами и всем, что с этим связано», - говорит Ульяна.

У пансиона воспитанниц Минобороны как у воинского подразделения есть свое знамя. Сюда принимают дочерей военнослужащих отдаленных гарнизонов, детей участников боевых действий, награжденных государственными наградами и погибших при выполнении воинского долга. В этом году будет 15-й юбилейный выпуск. С каждым годом воспитанниц становится все больше. Это уже ассоциация, насчитывающая в своих рядах более полутора тысяч выпускниц разных лет - патриоток своей страны.