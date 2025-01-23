Ультиматумы и шантаж: как в Европе и США видят «сделку» по Украине

В зале, где каждый второй из списка Forbes, проходит традиционная церемония прошения. На этот раз градус вульгарности Зеленского повысился. Он с первых минут заговорил о будущем Европы, причем от имени Соединенных Штатов. В форме ультиматума Зеленский требует отправить минимум 200 тысяч солдат НАТО на украинский фронт. Обращение предполагалось в стиле «саспенс» - чтобы нагнать ужаса. А на деле оказалось неудачной попыткой привлечь внимание.

«Переживает ли кто-то в США, что Европа может однажды покинуть их и перестать быть союзником? Ответ - нет. Вашингтон не верит, что Европа может принести им что-то действительно значимое. Сейчас неясно, будет ли Европа вообще сидеть за столом переговоров. Будет ли прислушиваться президент Трамп к Европе или он будет вести переговоры с Россией и Китаем без ее участия?» - задавал вопросы Зеленский.

Монолог так и не нашел отклика у европейских лидеров, да и в комнате для пресс-конференции публики поубавилось. Но Зеленский и там отличился.

По его версии, никаких переговоров в Стамбуле в 2022 году не было, а были лишь ультиматумы. В российском МИДе ему уже ответили.

«Обратила внимание это абсолютно какое-то на наркотическое безумие, которое творилось в Давосе. Я имею в виду все эти выступления Зеленского, его общение со СМИ, с делегатами... Что все это время молчал-то? А что Зеленский-то до этого не говорил. Что мешало три года сказать о том, что это были не переговоры? Что мешало тогда, в те дни заявить о том, что это не переговоры? А зачем же тогда просили о них? Ведь он же просил. Он же туда направлял делегатов. Которые, кстати, потом, доезжая обратно до Украины, получали пулю. Помните, да? Те, кто участвовал в этих якобы с точки зрения Зеленского не переговорах», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ставший уже ежегодным в Давосе «украинский завтрак» проходит без участия Зеленского. Идейный вдохновитель этого неформального мероприятия - олигарх Виктор Пинчук, который обладает тесными связями в высших кругах Евросоюза. Предполагают, что именно он когда-то свел Зеленского с Трампом. Но своей выгоды так и не получил, что и стало поводом для кампании против Зеленского. В Швейцарии на довольно позднем для Киева завтраке продолжают кормить обещаниями.

«Мы должны оставить в силе наши санкции. Я убежден в этом. Можно начать мирные переговоры, но, честно говоря, разве мы не должны сначала сделать Украину сильнее, перед тем как сесть за стол переговоров? Только после этого мы сможем говорить о том, как добиться мира», - заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Помимо бельгийского премьер-министра, среди участников - глава правительства Хорватии, президенты Польши, Латвии, Финляндии и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Тема поддержки Украины продолжилась, но в послании появилось столь знакомое слово «сделка».

«Это не только европейский конфликт, но и геополитический, который нам нужно будет решить. Если мы заключим плохую сделку по итогам этого конфликта, то это будет большой геополитической ошибкой», - заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Главный по сделкам - Дональд Трамп. СМИ уже пишут, что он планирует сократить количество американских военных в Европе на 20 тысяч человек. Плюс ожидаемое повышение тарифов за присутствие в ЕС своих войск. Тему украинского кризиса комментирует тоже, как и положено в сделках, поэтапно.

В своей соцсети Трамп опубликовал большое послание: о любви к русскому народу, о хороших отношениях с Путиным, а затем о санкциях, которые обязательно будут, если Москва откажется от переговоров. Наибольший резонанс вызвала фраза о том, что Россия помогла США выиграть Вторую мировую войну. В Кремле это сообщение тоже прочитали.

«Главную тяжесть в борьбе с фашизмом и самую большую цену за победу в борьбе с фашизмом заплатила наша страна, Советский Союз. Америка действительно помогала, внесла свой существенный вклад, но есть один нюанс - Америка всегда зарабатывает деньги, это всегда бизнес. Как сейчас Америка, оказывая помощь Украине, зарабатывает деньги. Мы всегда будем помнить помощь США во время Великой Отечественной войны. Надеемся что американцы и президент Трамп разделят радость празднования 80-летия победы. Но давайте не забывать, что Путин, став президентом, завершил выплаты США по лендлизу», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле вновь напомнили: Россия готова к равноправному диалогу с США, но такие сигналы от Вашингтона в Москву еще не поступили.