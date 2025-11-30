Двукратному олимпийскому чемпиону Ларионову исполнилось 65 лет

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Игорь Ларионов отмечает свое 65-летие. Юбиляр в беседе со «Звездой» вспомнил, что провел свой первый матч в 1978 году в составе «Химика» против московского «Спартака».

«Мы выиграли 7:2, это был мой первый матч», - рассказал Ларионов.

С теплотой бывший хоккеист отозвался и о годах, проведенных в «Детройте», в составе которого он завоевал два Кубка Стэнли. Ларионов играл в знаменитой русской пятерке (Ларионов, Владимир Константинов, Сергей Федоров, Вячеслав Фетисов и Вячеслав Козлов).

«Помню тот момент, когда выиграв свой первый Кубок Стэнли, наш капитан Стив Айзерман привез мне первому кубок... Я глазами поймал его, пригласил первым на почетный круг после капитана. И это осталось единственным в истории НХЛ, когда второй круг с Кубком Стэнли везли два хоккеиста», - рассказал в беседе со «Звездой» Фетисов.

Сейчас Ларионов возглавляет СКА из Санкт-Петербурга. В составе команды играет его сын, нападающий и полный тезка Игорь Ларионов-младший.