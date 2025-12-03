МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Политолог объяснил, почему Бельгия не может остановить ЕК в присвоении активов РФ

Коллегия Еврокомиссии одобрила экспроприацию российских замороженных средств.
Константин Денисов 03-12-2025 16:46
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Политолог-европеист Вадим Трухачев в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил, почему коллегия Еврокомиссии одобрила экспроприацию замороженных активов России, несмотря на то что Бельгия высказывалась против.

«Против была не Бельгия, а лично премьер де Вевер. А премьер де Вевер - это еще не Бельгия. У нас принято отождествлять точку зрения руководителя страны со страной в целом, а это неправильно, в особенности в случае с Бельгией, где очень сложное устройство правительства, устройство власти и большинства политических сил, входящих в правительство Бельгии. Поэтому переломать де Вевера здесь было не так сложно», - объяснил Трухачев.

Эксперт добавил, что правительство Бельгии напрямую формирует Еврокомиссия, поэтому в большинстве своем оно поддерживает ее инициативы. Кроме того, в Европе просто закончились другие деньги для финансирования Украины.

Трухачев обратил внимание на то, что в Европе растет недовольство среди населения, которое устало финансировать Киев из своего кармана. Что касается позиции Венгрии и Словакии, то политолог подчеркнул, что венгерский премьер Виктор Орбан может покинуть свой пост в апреле 2026 года, а в Словакии еще несколько лет назад была совсем другая власть.

Ранее стало известно о том, что коллегия Еврокомиссии одобрила «потенциальный репарационный кредит» для Украины - это подразумевает использование активов РФ.

#Украина #Бельгия #Еврокомиссия #наш эксклюзив #активы РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 