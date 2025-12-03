Политолог объяснил, почему Бельгия не может остановить ЕК в присвоении активов РФ

Политолог-европеист Вадим Трухачев в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил, почему коллегия Еврокомиссии одобрила экспроприацию замороженных активов России, несмотря на то что Бельгия высказывалась против.

«Против была не Бельгия, а лично премьер де Вевер. А премьер де Вевер - это еще не Бельгия. У нас принято отождествлять точку зрения руководителя страны со страной в целом, а это неправильно, в особенности в случае с Бельгией, где очень сложное устройство правительства, устройство власти и большинства политических сил, входящих в правительство Бельгии. Поэтому переломать де Вевера здесь было не так сложно», - объяснил Трухачев.

Эксперт добавил, что правительство Бельгии напрямую формирует Еврокомиссия, поэтому в большинстве своем оно поддерживает ее инициативы. Кроме того, в Европе просто закончились другие деньги для финансирования Украины.

Трухачев обратил внимание на то, что в Европе растет недовольство среди населения, которое устало финансировать Киев из своего кармана. Что касается позиции Венгрии и Словакии, то политолог подчеркнул, что венгерский премьер Виктор Орбан может покинуть свой пост в апреле 2026 года, а в Словакии еще несколько лет назад была совсем другая власть.

Ранее стало известно о том, что коллегия Еврокомиссии одобрила «потенциальный репарационный кредит» для Украины - это подразумевает использование активов РФ.