Верховный суд признал «Правый сектор»* террористической организацией

Верховный суд признал «Национально-освободительное движение "Правый сектор"»* террористической организацией. Такое решение суд вынес по требованию Генпрокуратуры.

«Суд постановил признать украинскую организацию "Правый сектор"* террористической», - сказано в решении, оглашенном председателем коллегии из трех судей.

Исковое заявление генерального прокурора касалось признания террористическими нескольких украинских организаций. В их числе - военизированное объединение «Национально-освободительное движение "Правый сектор"»*, «Правая молодежь»* и объединение «Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"»*.

Генпрокуратура ходатайствовала также о запрете их деятельности на территории России.

В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал «Правый сектор»* экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.

*«Правый сектор», «Правая молодежь» и «Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"» - организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими.