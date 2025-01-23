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Верховный суд признал «Правый сектор»* террористической организацией

Деятельность организации запрещена на территории России.
Владимир Рубанов 2025-01-23 15:43:38
© Фото: VK/supcourtrf

Верховный суд признал «Национально-освободительное движение "Правый сектор"»* террористической организацией. Такое решение суд вынес по требованию Генпрокуратуры.

 «Суд постановил признать украинскую организацию "Правый сектор"* террористической», - сказано в решении, оглашенном председателем коллегии из трех судей.

Исковое заявление генерального прокурора касалось признания террористическими нескольких украинских организаций. В их числе - военизированное объединение «Национально-освободительное движение "Правый сектор"»*, «Правая молодежь»* и объединение «Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"»*.

Генпрокуратура ходатайствовала также о запрете их деятельности на территории России.

В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал «Правый сектор»* экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.

*«Правый сектор», «Правая молодежь» и «Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"» - организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими.

#Украина #Верховный суд #Генпрокуратура РФ #Решение #Террористические организации #запрещенные организации
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