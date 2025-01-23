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Путин ждет от АСИ идей по улучшению качества жизни в малых городах

Путин отметил, что речь идет прежде всего о развитии образования и здравоохранения, улучшении экологии.
Владимир Рубанов 2025-01-23 15:24:42
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин ждет от Агентства стратегических инициатив предложений, которые помогут улучшить качество жизни в малых городах. Об этом президент России сказал на заседании наблюдательного совета агентства.

«Рассчитываю, что агентство предложит целый комплекс инструментов, которые уже в среднесрочной перспективе позволят обеспечить опережающий рост качества жизни в малых городах», - сказал глава государства.

Путин отметил, что речь идет прежде всего о развитии образования и здравоохранения, улучшении экологии, улучшении современной среды для жизни, восстановлении памятников культурного наследия.

Глава государства добавил, что российская молодежь должна видеть для себя варианты для самореализации на малой родине. 

Президент подчеркнул, что механизмом комплексной оценки деятельности региональных органов власти по развитию территорий должен и дальше служить рейтинг качества жизни в субъектах Федерации, который формирует АСИ.

Участники заседания наблюдательного совета АСИ рассмотрят обновленную Стратегию деятельности агентства до 2030 года.

#в стране и мире #Владимир Путин #регионы #Развитие #агентство стратегических инициатив #аси #малые города
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