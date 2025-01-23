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В подмосковном Клину горит склад на площади 10 тыс. «квадратов»

К ликвидации пожара привлекаются более 40 человек и 12 единиц техники. Идет наращивание сил.
Тимур Шерзад 2025-01-23 15:20:41
© Фото: Прокуратура Московской области © Видео: Прокуратура Московской области

В подмосковном Клину горит склад на площади 10 тыс. «квадратов». Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. 

Складское помещение горит по адресу город Клин, Волоколамское шоссе, дом 4. По предварительной информации от МЧС России, пострадавших нет. 

Предварительно, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров. Как отметили в экстренных службах, к ликвидации привлекаются более 40 человек и 12 единиц техники. При этом идет наращивание сил. 

Клинская городская прокуратура сообщила, что она контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. Окончательные выводы о причине возгорания будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы.

Уточняется, что на место происшествия выехала заместитель Клинского городского прокурора.

#пожар #Московская область #Клин #МЧС #Прокуратура
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