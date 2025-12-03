Президент России Владимир Путин обратился к волонтерам, работающим в зоне СВО, призвав их беречь себя и быть более аккуратными. Политику удалось пообщаться с активистами в рамках Международного форума гражданского участия «Мы вместе».

«Нужно по максимуму соблюдать правила», - считает российский лидер.

Волонтеры со всей Российской Федерации самоотверженно помогают своей стране в это нелегкое для нее время. Так, недавно телеканал «Звезда» также привез в Луганскую Народную Республику новую партию гуманитарной помощи, собирать которую помогали участники проекта «Маленькая Россия».