МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин призвал волонтеров в зоне СВО и приграничье быть аккуратнее

Президент считает, что для их же собственной безопасности необходимо по максимуму придерживаться правил.
Тимур Юсупов 03-12-2025 14:57
© Фото: Александр Щербак, РИА Новости

Президент России Владимир Путин обратился к волонтерам, работающим в зоне СВО, призвав их беречь себя и быть более аккуратными. Политику удалось пообщаться с активистами в рамках Международного форума гражданского участия «Мы вместе».

«Нужно по максимуму соблюдать правила», - считает российский лидер.

Волонтеры со всей Российской Федерации самоотверженно помогают своей стране в это нелегкое для нее время. Так, недавно телеканал «Звезда» также привез в Луганскую Народную Республику новую партию гуманитарной помощи, собирать которую помогали участники проекта «Маленькая Россия».

#Россия #в стране и мире #Путин #волонтеры #мы вместе #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 