Эксперт объяснил, почему AI-ассистенты РФ оказались дороже зарубежных

По словам специалиста, оборудование приходится закупать через параллельный импорт, а дата-центры компании строят сами, что значительно влияет на цену продукта.
Игнат Далакян 03-12-2025 14:18
© Фото: Marijan Murat, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Отечественные AI-ассистенты оказались дороже зарубежных из-за антироссийских санкций. Об этом рассказал «Звезде» доцент Университета ИТМО Александр Кугаевских.

По словам специалиста, оборудование приходится закупать через параллельный импорт, а дата-центры компании строят сами. Цена складывается из затрат на оборудование, его модернизацию и обслуживание. Также закладывается бюджет на исследование и будущее обучение модели.

При этом он отметил, что зарубежные компании, провайдеры и их цены, в свою очередь, не соответствуют рынку.

«Они очень здорово демпингуют с целью борьбы и расширения аудитории. Они работают сейчас себе в убыток. Обратите внимание, пошло большое количество разговоров про надувание пузыря на американском рынке. И вот этот демпинг они покрывают как раз за счет инвестиционных фондовых денег», - сказал Кугаевских.

Он также добавил, что российские ИИ-технологии входят в тройку лидеров наряду с американскими и китайскими моделями. Эксперт отметил, что в настоящий момент отечественные технологии немного отстают, однако анонсы последнего месяца показали серьезное продвижение вперед.

Ранее стало известно, что российские AI-ассистенты в десятки и сотни раз дороже зарубежных аналогов. В рамках исследований сравнивали стоимость девяти типовых задач: перевод текста на 1 000 знаков, копирайтинг на 10 тысяч знаков, обработка обращений поддержки, создание шаблонных документов и другие.

#искусственный интеллект #нейросети #наш эксклюзив #AI-технологии
