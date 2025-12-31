Иран призвал мировое сообщество осудить слова Трампа в адрес Тегерана

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал мировое сообщество осудить угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Тегерана. Об этом сообщила газета aif.ru.

«Аракчи направил обращения своим зарубежным коллегам с призывом дать оценку угрозам, озвученным...Трампом в адрес исламской республики... Он призвал международное сообщество выступить с решительным осуждением подобных действий», - говорится в материале.

Дипломат в обращении призвал охарактеризовать слова президента США Дональда Трампа как нарушение норм международного права и Устава ООН. Он также напомнил о том, что в июне 2025 года американские и израильские военные наносили удары по территории Ирана.

Напомним, в июле Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вновь ударить по ядерной инфраструктуре Ирана, «если это будет необходимо».