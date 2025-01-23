МВД предложило упростить процедуру задержания пьяного водителя

В МВД России предложили оптимизировать процесс оформления водителей, которых задержали за пьяную езду.

Ведомство подготовило поправки в административное законодательство, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«При выявлении водителя транспортного средства с признаками опьянения необходимо составить от трех до пяти процессуальных документов. При этом составление протокола об отстранении от управления транспортным средством и протокола о задержании транспортного средства в каждом случае является обязательным», - уточнили в ведомстве.

Зачастую составление этих документов является избыточным. В ведомстве уверены, что можно ограничиться либо составлением двух обязательных протоколов - об отстранении управления ТС и о задержании ТС, либо проставлять отметки о применении таких мер в других процессуальных документах.

Российский кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает допустимый уровень алкоголя в крови для водителей - 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха, или 0,3 промилле. Если водителя остановили за пьянство за рулем впервые, нарушителю придется заплатить штраф от 30 до 45 тысяч рублей и стать пешеходом на полтора или два года.

Если водитель сел за руль в нетрезвом состоянии повторно, ему грозит уголовная ответственность и штраф до полумиллиона рублей. Отказ нарушителя от медосвидетельствования приравнивается к пьяной езде.