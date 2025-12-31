МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Финляндия уведомила Москву о задержании судна с моряками РФ

Судно подозревают в повреждении кабеля.
Дима Иванов 31-12-2026 21:45
© Фото: HHalgenn, Х

Финские власти уведомили посольство России о задержании грузового судна Fitburg, в экипаже которого есть граждане РФ.

«Финские власти уведомили посольство о задержании судна, среди экипажа которого есть граждане России», - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской дипмиссии.

Обращений от россиян в посольство пока не поступало, однако дипмиссия готова оказать необходимую помощь.

Судно, следовавшее из Санкт-Петербурга в Израиль под флагом Сент-Винсента и Гренадин, задержано по подозрению в якобы повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе. На борту находились 14 членов экипажа - граждане России, Грузии, Казахстана и Азербайджана.

#Россия #в стране и мире #Финляндия #Посольство России
