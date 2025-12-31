МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Утечка опасных химикатов произошла в США из-за схода поезда с рельсов

В штате Кентукки власти ввели режим самоизоляции для жителей близлежащих районов.
Глеб Владовский 31-12-2026 02:13
© Фото: chikistrakiz, Х

В американском штате Кентукки состав из 31 вагона сошел с путей, в результате произошла утечка опасных химикатов. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Уточняется, что из одного вагона поезда вытекла расплавленная сера. В результате вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали. Некоторое время спустя местные власти ввели режим самоизоляции для жителей близлежащих регионов.

«Химическое вещество, вытекшее в результате утечки, может быть токсичным при возгорании. Однако анализ качества воздуха на месте схода поезда с рельсов показал, что "сейчас все в порядке"», - цитирует материал RT.

Отмечается, что информации о пострадавших нет. Точная причина аварии не указывается.

#в стране и мире #поезд #утечка #химикаты #Кентукки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 