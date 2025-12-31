Утечка опасных химикатов произошла в США из-за схода поезда с рельсов

В американском штате Кентукки состав из 31 вагона сошел с путей, в результате произошла утечка опасных химикатов. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Уточняется, что из одного вагона поезда вытекла расплавленная сера. В результате вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали. Некоторое время спустя местные власти ввели режим самоизоляции для жителей близлежащих регионов.

«Химическое вещество, вытекшее в результате утечки, может быть токсичным при возгорании. Однако анализ качества воздуха на месте схода поезда с рельсов показал, что "сейчас все в порядке"», - цитирует материал RT.

Отмечается, что информации о пострадавших нет. Точная причина аварии не указывается.