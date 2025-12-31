Киты сбываются: туроператоры рассказали о снорклинге под Мурманском

В Мурманской области ужесточат правила наблюдения за китами. А туркомпании и гидов, которые не будут соблюдать требования, внесут в «черный список». Туристы все активнее едут в Заполярье - чтобы увидеть гигантских исполинов в их естественной среде. Им предлагают не только морские прогулки, где китов можно посмотреть с лодок, но и более экстремальный вариант - снорклинг, плавание с китами.

Корреспондент «Звезды» Елена Сивонен надела гидрокостюм, маску, трубку и погрузилась в холодные воды Баренцева моря. В Мурманской области встречи с китами дарят эмоции, которые подделать невозможно. Эти исполины появляются у берегов региона каждый год, и они ближе, чем кажутся.

«Потому что киты, сбываются, сбываются» - восклицают туристы при виде китов.

В России снорклинг, то есть плавание с китами, сегодня есть только в Арктике. Это, по сути, новый продукт: позади всего два сезона, которые подарили впечатления на всю жизнь минимум трем сотням гостей.

«Мощно, сильно, красиво и… страшно», - отмечают туристы.

Эмоции совсем разные. Кто-то пугается, кто-то испытывает невероятный восторг.

«К нам возвращаются. Мы считали: 30% к нам приехали вновь», - рассказала генеральный директор туроператора Елена Лановая.

На одного инструктора в море приходится не больше четырех туристов. Но заранее с каждым проводится первая проба воды, так называемый предварительный «приныр», чтобы посмотреть на реакцию и понять, выдержит ли человек поистине экстремальные условия.

«Утонуть в гидрокостюме невозможно, но самое главное здесь - не волноваться, не паниковать. Тем более, инструктор постоянно рядом», - отметила корреспондент «Звезды» Елена Сивонен.

Безопасная дистанция от кита равна размеру самого кита. Это показали опыт и практика. Таким был главный принцип организаторов снорклинга. Но полгода назад в Мурманской области начали разработку уникального документа - правил наблюдения за горбачами, тюленями и птицами в акваториях Белого и Баренцева морей.

«Любовь к домашнему животному - это его обнять, погладить, сказать: мой милый. А любовь к дикому животному - это находиться очень далеко и сказать: я люблю тебя, тихо, чтобы он тебя не услышал, и никак это не повлияло на его жизнь», - объяснила специалист по морским млекопитающим Анастасия Куница.

Создание свода правил, в том числе ее идея, и она тоже входит в состав рабочей группы, где представители турбизнеса, власти региона и ученые.

«Никто не стремится запретить какие-то виды взаимодействия. Просто привести их к тем показаниям, которые были бы безопасны и для людей, и для животных», - подчеркнул Антон Юрманов, проректор Мурманского арктического университета.

Как добавила министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор, новые правила внедряются в туристическое сообщество. Там надеются на саморегулирование.

Цель документа: сохранить хрупкую фауну Арктики. Это значит соблюдать дистанцию. В мировой практике она составляет триста метров. В первом российском своде речь идет о допустимых 50 метрах

Но и тут имеются нюансы в виде китов-контактеров, которые сами интересуются туристами.

«Мы будем находиться на 50 метрах, звать кита, говорить: мы тут! И ждать, когда он пройдет под нами или подойдет к нам», - подчеркнула Лановая.

Наблюдать за природой, не нарушая ее гармонию, следовать принципу «не навреди» - вот мнение, которое разделяют все участники туристической отрасли. И это важно, ведь только так можно сохранить за Мурманской областью статус китового региона России.