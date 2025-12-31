МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МИД РФ заявил, что Запад загнал себя в угол собственной глупости и лжи

Власти западных стран теперь вынуждены объяснять с населением после того, как их антироссийская концепция потерпела крах.
Марина Крижановская 31-12-2026 15:38
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада так и не смогли «поставить Россию на место», согласно их концепции. Тем самым они вогнали себя в угол собственной глупости, считает дипломат. В то же время западные страны сами приняли решение отказаться от сотрудничества с нашей страной и от контактов.

«Они убежали, спрятались и оказались сами изолированы в углу собственной глупости, безумия, жадности, собственной лжи», - рассказала она в итоговом интервью радио Sputnik.

Теперь же властям западных стран теперь нужно объясняться со своими гражданами, из-за чего их охватывает ужас, отметила представитель российского МИД. а также из-за краха концепции, которую они публично озвучивали.

«Ну не поставить им не то, что Россию на место, они себя-то мало контролируют. <...> Мы говорим тем людям, которым рисуют Россию в виде врага, тем, которых натравливают на Россию, у которых отбирают деньги для того, чтобы милитаризовывать Европейский союз против России», - заявила Мария Захарова.

Несколькими днями ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном могут привести к прекращению огня и установлению прочного мира на Украине. Но мнение самих европейцев об этой стране изменилось, добавил он.

