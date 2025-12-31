МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Bloomberg: ОПЕК+ планирует продлить паузу в наращивании добычи нефти

В текущем году фьючерсы на сырую нефть стали дешевле на 17%.
Глеб Владовский 31-12-2026 00:54
© Фото: Ralph Lauer, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Страны ОПЕК+ планируют продлить паузу в наращивании добычи нефти. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Уточняется, что окончательное решение будет принято после видеоконференции, которая пройдет 4 января. Россия и Саудовская Аравия будут во главе совещания.

«Ожидается, что ОПЕК+ на заседании в эти выходные сохранит запланированную паузу в добыче на фоне растущих признаков глобального переизбытка нефти», - говорится в материале.

Как сообщило агентство, в текущем году фьючерсы на сырую нефть стали дешевле на 17% и приближаются к уровню периода пандемии - самому большому годовому падению. Происходит это на фоне увеличения поставок, как со стороны ОПЕК+, так и ее конкурентов.

Ожидается, что в 2026 году в мире будет наблюдаться переизбыток нефти. Также сообщается, что Венесуэла - член ОПЕК+ вынуждена закрывать скважины из-за продолжающейся блокады со стороны США.

Ранее Reuters сообщил, что Белый дом отдал приказ американским войскам сосредоточить силы на блокаде венесуэльской нефти в течение минимум двух месяцев.

