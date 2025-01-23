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В Приморье у браконьера нашли шкуру амурского тигра и лапы медведя

Ущерб от деятельности браконьера превысил три миллиона рублей.
Сергей Лебедев 2025-01-23 10:42:09
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

В Приморском крае пограничники изъяли у браконьера шкуру амурского тигра, более 2 000 сушеных трепангов, 12 медвежьих лап и другие фрагменты диких животных. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ России.

Отмечается, что все это обнаружили в одном из нежилых строений в городе Находка. Помещение использовалось иностранным гражданином.

Возбуждено уголовное дело. Оно заведено по статье за незаконную добычу краснокнижных животных и водных биологических ресурсов.

В ФСБ уточнили, что ущерб от деятельности браконьера превысил три миллиона рублей.

#тигр #ФСБ #Пограничники #Приморский край #медведь #трепанг
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