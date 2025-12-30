Председатель комиссии ОП по демографии допустил введение в РФ безусловного дохода

В Общественной палате Российской Федерации допустили возможность введения в стране безусловного базового дохода. Как рассказал в беседе с ТАСС председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, в России есть все условия и основания для этого, однако целесообразность данной инициативы пока что под вопросом.

Безусловный базовый доход - это концепция социального обеспечения, в рамках которой все члены определенной группы населения регулярно получают минимальный доход в виде безусловной трансфертной выплаты, то есть без проверки нуждаемости или необходимости работать. Подобные инициативы уже пытались внедрять в различных странах мира, однако пока что они не продемонстрировали должного уровня эффективности.

Кроме того, по словам Рыбальченко, введение базового дохода вряд ли поможет решить имеющиеся в России проблемы, такие как, например, демографический кризис.

«Я думаю, что это возможно. И в принципе для этого есть все условия, основания. Однако мы исследовали опыт других стран, которые применили этот принцип, - могу сказать, что на демографических показателях это слабо отражается», - объяснил член Общественной палаты.

Эксперт считает, что безусловный доход будет оттягивать на себя бюджетные средства, которые государство могло бы пустить на поддержку многодетных семей, а это лишь усложнит и так весьма актуальные для нашей страны вопросы.

На недавней встрече с членами правительства РФ президент России Владимир Путин поручил найти гибкое решение, при котором многодетные семьи не будут терять меры поддержки государства, когда у них повышаются доходы.