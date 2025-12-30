МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Председатель комиссии ОП по демографии допустил введение в РФ безусловного дохода

Хорошо звучащая теория может плохо показать себя на практике.
Тимур Юсупов 30-12-2026 09:56
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости

В Общественной палате Российской Федерации допустили возможность введения в стране безусловного базового дохода. Как рассказал в беседе с ТАСС председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, в России есть все условия и основания для этого, однако целесообразность данной инициативы пока что под вопросом.

Безусловный базовый доход - это концепция социального обеспечения, в рамках которой все члены определенной группы населения регулярно получают минимальный доход в виде безусловной трансфертной выплаты, то есть без проверки нуждаемости или необходимости работать. Подобные инициативы уже пытались внедрять в различных странах мира, однако пока что они не продемонстрировали должного уровня эффективности.

Кроме того, по словам Рыбальченко, введение базового дохода вряд ли поможет решить имеющиеся в России проблемы, такие как, например, демографический кризис.

«Я думаю, что это возможно. И в принципе для этого есть все условия, основания. Однако мы исследовали опыт других стран, которые применили этот принцип, - могу сказать, что на демографических показателях это слабо отражается», - объяснил член Общественной палаты.

Эксперт считает, что безусловный доход будет оттягивать на себя бюджетные средства, которые государство могло бы пустить на поддержку многодетных семей, а это лишь усложнит и так весьма актуальные для нашей страны вопросы.

На недавней встрече с членами правительства РФ президент России Владимир Путин поручил найти гибкое решение, при котором многодетные семьи не будут терять меры поддержки государства, когда у них повышаются доходы. 

#Россия #в стране и мире #демография #Доходы #социальные выплаты #Общественная палата РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 