В Иркутске арестована мать, обвиняемая в убийстве детей трех и пяти лет

В квартире одного из жилых домов Иркутска были обнаружены тела двух мальчиков в возрасте трех и пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данному факту ведомством было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В рамках расследования по подозрению в совершении преступления была задержана мать погибших детей.

«В ходе допроса в качестве обвиняемой она полностью признала свою вину», - говорится в сообщении.

Суд арестовал 34-летнюю фигурантку на два месяца. Известно, что у нее есть еще один ребенок - младший, он сейчас находится у родственников.

Следователи продолжают работу, устанавливая точные обстоятельства и мотивы совершения преступления.