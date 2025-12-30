МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Иркутске арестована мать, обвиняемая в убийстве детей трех и пяти лет

Тела мальчиков были обнаружены в квартире, где проживала семья.
Константин Денисов 30-12-2026 08:53
© Фото: irkprocnews, Telegram

В квартире одного из жилых домов Иркутска были обнаружены тела двух мальчиков в возрасте трех и пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данному факту ведомством было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В рамках расследования по подозрению в совершении преступления была задержана мать погибших детей.

«В ходе допроса в качестве обвиняемой она полностью признала свою вину», - говорится в сообщении.

Суд арестовал 34-летнюю фигурантку на два месяца. Известно, что у нее есть еще один ребенок - младший, он сейчас находится у родственников.

Следователи продолжают работу, устанавливая точные обстоятельства и мотивы совершения преступления.

#в стране и мире #иркутск #дети #арест #суд #Прокуратура
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 