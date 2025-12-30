В Иркутске арестована мать, обвиняемая в убийстве детей трех и пяти лет

В квартире одного из жилых домов Иркутска были обнаружены тела двух мальчиков в возрасте трех и пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данному факту ведомством было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В рамках расследования по подозрению в совершении преступления была задержана мать погибших детей.
«В ходе допроса в качестве обвиняемой она полностью признала свою вину», - говорится в сообщении.
Суд арестовал 34-летнюю фигурантку на два месяца. Известно, что у нее есть еще один ребенок - младший, он сейчас находится у родственников.
Следователи продолжают работу, устанавливая точные обстоятельства и мотивы совершения преступления.
