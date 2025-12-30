Трамп заявил о намерениях продать Турции истребители F-35

Американский президент Дональд Трамп рассказал о рассмотрении Штатами вопроса о потенциальной продаже Турции истребителей F-35. Подобные заявления прозвучали на совместной пресс-конференции главы США и израильского лидера Биньямина Нетаньяху.

«Мы это крайне серьезно рассматриваем», - ответил Трамп на вопрос одного из журналистов.

Ранее политик также заявлял о готовности поставить партию истребителей F-35 Саудовской Аравии. По словам Трампа, по характеристикам самолеты будут схожи с теми, которые поставлялись Израилю.