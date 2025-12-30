МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Нетаньяху объявил о решении вручить Трампу самую престижную награду Израиля

Ранее она не вручалась иностранным гражданам.
Константин Денисов 30-12-2026 07:15
© Фото: Amos Ben Gershom, Israel Gpo, Globallookpress

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о решении вручить главе Белого дома Дональду Трампу Премию Израиля. Об этом сообщила его канцелярия.

«Премьер-министр Нетаньяху и министр образования Йоав Киш объявили президенту США Трампу о своем решении наградить его Премией Израиля за уникальный вклад в еврейский народ», - говорится в сообщении.

Эта премия является самой престижной наградой в Израиле. Ранее она никогда не вручалась гражданину другого государства - Трамп станет первым.

Накануне Нетаньяху побывал в США, где провел переговоры с госсекретарем Марко Рубио и главой Пентагона Питом Хегсетом. 

В начале декабря Нетаньяху анонсировал переход ко второй стадии мирного плана Трампа.

#в стране и мире #премия #сша #Израиль #Биньямин Нетаньяху #Дональда Трамп
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 