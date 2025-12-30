Нетаньяху объявил о решении вручить Трампу самую престижную награду Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о решении вручить главе Белого дома Дональду Трампу Премию Израиля. Об этом сообщила его канцелярия.

«Премьер-министр Нетаньяху и министр образования Йоав Киш объявили президенту США Трампу о своем решении наградить его Премией Израиля за уникальный вклад в еврейский народ», - говорится в сообщении.

Эта премия является самой престижной наградой в Израиле. Ранее она никогда не вручалась гражданину другого государства - Трамп станет первым.

Накануне Нетаньяху побывал в США, где провел переговоры с госсекретарем Марко Рубио и главой Пентагона Питом Хегсетом.

В начале декабря Нетаньяху анонсировал переход ко второй стадии мирного плана Трампа.