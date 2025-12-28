МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Нидерландах задержан сириец, планировавший теракт на Рождество

По предварительным данным, 29-летний мужчина был членом запрещенной террористической организации.
Дарина Криц 30-12-2026 22:54
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Западной Европе арестовали сирийца, который планировал устроить теракт, предположительно, в период рождественских праздников. В Нидерландах, где и произошло его задержание, считают его причастным к террористической организации ИГИЛ* (запрещенная в России).

«Голландская прокуратура сообщила, что арестованный две недели назад в Флиссингене гражданин Сирии находится под следствием по ряду преступлений, связанных с терроризмом, включая возможный заговор с целью совершения теракта в период Рождества», - сообщило местное издание NL Times.

Уточняется, что 29-летнего мужчину арестовали 18 декабря. Причиной послужили его заявления в социальных сетях «о желании совершить нападение» во время праздников, которые обнаружила голландская гражданская разведывательная служба (AIVD).

При обысках в его жилье найдены несколько устройств для хранения данных при проведении криминалистической экспертизы. Сирийца оставят под стражей еще минимум на 30 дней, пока идет расследование.

 

*ИГИЛ, ИГ, Исламское государство - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #терроризм #Европа #арест #нидерланды #планирование теракта
