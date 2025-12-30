МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МИД РФ выразил протест временным поверенным в делах стран Прибалтики

В российском МИД напомнили, что согласно Венской конвенции, государство пребывания не должно проводить дискриминационной политики между странами.
Марина Крижановская 30-12-2026 21:52
Министерство иностранных дел России заявило, что 30 декабря в ведомство вызвали трех временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии. В связи с недружественными действиями в адрес российских дипломатических представительств и нарушений положений Женевской конвенции 1961 года им заявлен решительный протест.

Уточняется, что власти прибалтийских государств решили ввести регламентирование административно-хозяйственной деятельности посольств России в Риге, Вильнюсе и Таллине. Действуя так, эти государства нарушают 25-ую статью, в которой говорится, что государство пребывания должно предоставлять «все возможности для выполнения функций представительства».

Также говорится, что поступки Эстонии, Латвии и Литвы противоречат пункту 1 статьи 47 Венской конвенции, которым запрещена дискриминация между государствами.

«Главам дипмиссий заявлено, что российская сторона оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Прежде в Латвии решили построить 280-километровые заграждения на границе с Россией, оснастив ее умными технологиями.

#в стране и мире #эстония #прибалтика #МИД РФ #Литва #Латвия #Вызов в МИД
