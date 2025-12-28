Два жителя Белгородской области погибли при атаке авто дроном ВСУ

В Белгородской области боевики ВСУ направили дрон на автомобиль с гражданскими лицами. Они получили ранения, от которых вскоре погибли. О произошедшей трагедии в Шебекинском округе сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте», - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.

Днем 30 декабря пресс-служба Минобороны РФ доложила о 22 сбитых беспилотниках ВСУ. На протяжении четырех часов украинские националисты пытались атаковать объекты в Брянской области и Краснодарском крае.