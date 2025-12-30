В Дании 30 декабря отправят последнее в истории страны бумажное письмо

Первой страной в мире, решившей полностью отказаться от отправки бумажных писем, стала Дания. Поэтому во вторник, 30 декабря 2025 года, местная почтовая служба доставит свое последнее письмо, руководствуясь экономическими соображениями. О решении датских властей пишет телеканал CNN.

«Датская государственная почтовая служба PostNord во вторник доставит свое последнее письмо, поскольку цифровая эпоха привела к завершению ее 400-летней истории. Таким образом, Дания стала первой страной в мире, решившей, что физическая почта больше не является ни необходимой, ни экономически целесообразной», - говорится в опубликованном материале.

Также сообщается, что в прошлом, 2024 году в королевстве доставили писем на 90% меньше, чем 24 года назад. В связи с резким падением спроса на пересылку бумажных писем с июня PostNord начала демонтировать 1 500 почтовых ящиков по всей Дании.

«Когда 10 декабря компания продала их, чтобы собрать деньги на благотворительность, сотни тысяч датчан попытались купить один из них. За каждый почтовый ящик они заплатили либо 2 000 датских крон (315 долларов), либо 1 500 датских крон (236 долларов), в зависимости от степени износа», - сообщили журналисты.

Теперь же, если жителю Дании захочется или придется отправить бумажное письмо, то он сможет это сделать, оставив их в киосках в магазинах. Оттуда их будет доставлять курьерская служба частной компании по внутренним и международным адресам. Но из-за популярности онлайн-шопинга PostNord продолжит доставлять посылки.

