Умер легендарный советский иллюзионист Эмиль Кио

Народный артист России, советский и российский иллюзионист Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный сообщил о смерти артиста в своем Telegram-канале.

Эмиль Эмильевич Кио (настоящая фамилия - Гиршфельд) родился 12 июля 1938 года во Владикавказе в семье выдающегося иллюзиониста Эмиля Теодоровича Кио, основателя знаменитой цирковой династии.

Он продолжил дело отца и долгие годы выступал с иллюзионными номерами, в том числе классическими трюками вроде «сжигания женщины» и «волшебной веревки» - аттракциона с вертикально стоящим незакрепленным канатом, который он сам рассчитал и разработал.

Интересно, что, несмотря на цирковую судьбу, Эмиль Кио в 1960 году окончил Московский инженерно-строительный институт по специальности «инженер-градостроитель». По его дипломному проекту реконструировали Театральную площадь в Рязани, а некоторое время он даже работал в тресте по строительству набережных и мостов в Москве.

После смерти отца в 1965 году Эмиль Кио выступал вместе с младшим братом Игорем, а с 1991 по 2016 год возглавлял Союз цирковых деятелей России. С 1976 по 1992 год он вел рубрику «По ту сторону фокуса» в журнале «Юный техник», где учил читателей мастерить магический реквизит для самодеятельности.

Женат Эмиль Кио был на артистке цирка Иоланте Ольховиковой из известной цирковой династии.

В 2012 году Кио передал три своих легендарных трюка молодому фокуснику Эрнесту Саркисяну.