На Чукотке остановили последний энергоблок Билибинской АЭС

На Чукотке завершил свою работу последний, четвертый энергоблок Билибинской атомной электростанции. В этом месяце постепенно остановлена работа второго, третьего и четвертого энергоблоков с реакторами типа ЭГП-6, сообщили в Росэнергоатоме.

Также в ведомстве отметили, что АЭС полностью завершила этап промышленной эксплуатации. Кроме того, впервые произошел полный останов атомной станции, находившейся в промышленной эксплуатации. Но, несмотря на это, у Билибинской АЭС сохраняется статус действующего ядерного объекта. Также станция продолжит работу в режиме без генерации.

Отработанное ядерное топливо (ОЯТ) всех четырех энергоблоков будет находиться в бассейнах выдержки, добавили в Росэнергоатоме. Атомная станция находилась в эксплуатации на протяжении 51 года.