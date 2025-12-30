МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На Чукотке остановили последний энергоблок Билибинской АЭС

Сегодня остановлен последний энергоблок №4 Билибинской АЭС, которую эксплуатировали на протяжении более 50 лет.
Дарина Криц 30-12-2026 16:22
© Фото: rosenergoatom, Telegram

На Чукотке завершил свою работу последний, четвертый энергоблок Билибинской атомной электростанции. В этом месяце постепенно остановлена работа второго, третьего и четвертого энергоблоков с реакторами типа ЭГП-6, сообщили в Росэнергоатоме.

Также в ведомстве отметили, что АЭС полностью завершила этап промышленной эксплуатации. Кроме того, впервые произошел полный останов атомной станции, находившейся в промышленной эксплуатации. Но, несмотря на это, у Билибинской АЭС сохраняется статус действующего ядерного объекта. Также станция продолжит работу в режиме без генерации.

Отработанное ядерное топливо (ОЯТ) всех четырех энергоблоков будет находиться в бассейнах выдержки, добавили в Росэнергоатоме. Атомная станция находилась в эксплуатации на протяжении 51 года.

