В Мраморном море у Стамбула столкнулись два нефтяных танкера

Продолжаются работы по подъему танкеров, к месту ЧП направили спасателей и буксир Rescue-9.
Дарина Криц 30-12-2026 14:59
© Фото: Muhalif_Kitle, Х © Видео: Muhalif_Kitle, Х

У берегов Стамбула в районе Флория столкнулись два нефтяных танкера. Турецкие СМИ информируют, что это 141-метровый Kalbajar и 115-метровый Alatepe.

Как пишет TRT Haber, два судна «столкнулись по пока неустановленной причине» на металлургическом заводе. На место ЧП направили группу спасателей из Главного управления береговой безопасности и буксир Rescue-9.

Также приводятся данные турецкого Минтранса, который сообщил, что суда задели друг друга в районе якорной стоянки Кючюкмедже.

Вместе с тем уточняется, что одно судно шло под флагом Азербайджана, второе - под турецким флагом. В настоящее время ведутся работы по подъему танкеров из вод Мраморного моря.

#Турция #ЧП #стамбул #танкеры #мраморное море #столкновение судов
