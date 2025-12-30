МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин поддержал идею о помощи действующим военнослужащим с инвалидностью

Стас-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева на встрече с президентом обратилась к нему с просьбой поддержать и расширить полномочия фонда в части, касающейся поддержки не только демобилизованных бойцов, но и тех, кто остается служить, несмотря на инвалидность и тяжелые ранения.
30-12-2026 16:05
© Фото: фонд «Защитники Отечества» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин поддержал предложение Государственного фонда «Защитники Отечества» расширить меры помощи на действующих военнослужащих с инвалидностью.

Инициатива была озвучена 30 декабря на рабочей встрече со статс-секретарем - заместителем министра обороны РФ, председателем фонда Анной Цивилевой. Она доложила о результатах работы организации и отметила, что сейчас полномочия фонда формально распространяются на уволенных со службы участников СВО, тогда как запросы на поддержку все чаще поступают и от военнослужащих, продолжающих службу после ранений.

Глава государства высоко оценил подход фонда к работе и подчеркнул важность внимательного, адресного отношения к тем, кто защищает страну. Путин согласился с тем, что военнослужащие с инвалидностью, оставшиеся в рядах Вооруженных сил, должны иметь доступ к тем же мерам поддержки, что и уволенные ветераны.

«Я знаю, что работа развернута большая, но самое главное в том, что вам удалось привнести в эту работу, и вы относитесь к этой работе с большим душевным теплом», - сказал Путин.

Расширение полномочий позволит таким военнослужащим получать современные протезы и другие технические средства реабилитации, включая автомобили с ручным управлением и адаптивную одежду, а также помощь в приспособлении жилья. Цивилева подчеркнула, что помощь должна носить системный характер и быть доступной всем нуждающимся.

«Герои с тяжелыми ранениями, оставшиеся в ВС РФ, заслуживают такой же заботы, как и ветераны СВО, уволенные со службы», - сказала Цивилева.

Фонд «Защитники Отечества», созданный указом президента, занимается персональным сопровождением ветеранов СВО и их семей - от медицинской и социальной реабилитации до переобучения, трудоустройства и адаптации жилья. Его филиалы действуют во всех регионах России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Владимир Путин #защитники отечества #СВО #Анна Цивилева
