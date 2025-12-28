Состоялся первый полет вертолета Ми-34М1 с новейшим отечественным двигателем

Опытный образец легкого многоцелевого вертолета Ми-34М1, оснащенный новейшим отечественным двигателем ВК-650В, успешно завершил свой первый испытательный полет. Как сообщили в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, машина продемонстрировала высокую маневренность и стабильность управления даже в самых сложных условиях.

Ми-34М1 является важной вехой в российском вертолетостроении - с его созданием у Российской Федерации появился легкий конкурентоспособный однодвигательный вертолет, не уступающий зарубежным аналогам. Его основными преимуществами являются авариестойкая топливная система, новое бортовое оборудование, а также современный двигатель ВК-650В, являющийся передовой разработкой в своей категории.

ВК-650В сочетает в себе модульную конструкцию, высокую износостойкость, а также цифровую систему автоматического регулирования, которая автоматизирует и оптимизирует все аспекты его работы. Двигатель был изготовлен ОДК-Климов, входящей в состав ГК «Ростех».

«Начало летных испытаний обновленного вертолета Ми-34М1 с российским двигателем ВК-650В является важным событием для российского авиастроительного комплекса. Данный проект наглядно демонстрирует способность нашей индустрии производить современные воздушные суда высокого качества исключительно на основе собственных технологий и разработок», - заявил заместитель главы Минпромторга Геннадий Абраменков.

Сообщается, что воздушное судно провело в небе 10 минут, а летчик-испытатель, находившийся за его штурвалом, крайне высоко оценил летные характеристики нового вертолета.

Ранее также прошли летные испытания опытного образца легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал», который совершил первый полет с отечественной силовой установкой ВК-800 и воздушным винтом АВ-901.