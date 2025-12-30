Цивилева: уровень доверия фонду «Защитники Отечества» составляет 90%

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева заявила, что уровень доверия фонду «Защитники Отечества» составляет 90 процентов.

«Было проведено социологическое исследование, которое проверило уровень доверия нашей профильной аудитории к фонду "Защитники Отечества". И на сегодняшний день мы получили 90 процентов, это достаточно высокий уровень», - доложила Цивилева президенту России Владимиру Путину в ходе встречи в Кремле.

Также Анна Цивилева добавила, что фонду удалось создать полноценную экосистему реабилитации ветеранов. Она подчеркнула, что эти процессы проходят лучше, если вовлекать в них членов семей. Поэтому фонд активно привлекает родственников участников спецоперации к рекреационным программам, оплачивая им соответствующие путевки.

Ранее Цивилева вручила награды участникам СВО в госпитале имени Вишневского. Она выразила благодарность за выбор военнослужащих, их честь, достоинство, героизм и силу духа.