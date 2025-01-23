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Горемыкин наградил московское Суворовское училище

Суворовцы постигают азы военного дела на современном оборудовании, учатся стрелять и управляться с военной техникой, на «отлично» сдают экзамены и участвуют в Олимпиадах.
Никита Гольдин 2025-01-23 00:11:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В руках джойстик, глаза не отрываются от монитора, но эти ребята не тратят время на компьютерные игры - они готовятся к международному турниру операторов БПЛА, учатся летать на дронах и проектировать их.

«Суворовцы занимаются моделированием и принимают участие не только в международных турнирах по БПЛА, но и в таких соревнованиях, как "АрмРобоФест", "Старт в науку". Это тоже международные соревнования. И практически каждый год мы становимся призерами и победителями», - сказал преподаватель - руководитель специальных дисциплин Александр Асламов.

В московском Суворовском училище понимают, что за беспилотниками будущее. Но каждый суворовец должен изучать еще и прошлое. Леонид Лунин знает историю России на «отлично» и мечтает об офицерских звездах, будет поступать в военный университет.

«Учителя всегда открыты, если хочешь после уроков подойти позаниматься. Если особо проявляешь заинтересованность, то для тебя Олимпиады всякие, конкурсы», - признался суворовец 7-го курса Леонид Лунин.

Этих молодых людей не нужно призывать в армию - они сами с гордостью и рвением постигают военное дело. Для этого и занятия у них есть соответствующие. В интерактивном классе боевой подготовки стреляют в электронном тире, занимаются киберспортом и даже управляют танками и самолетами на тренажерах виртуальной реальности.

«Сейчас мы на электронном тренажере готовимся к стрельбе из настоящего оружия», - отметил суворовец 4-го курса Дмитрий Торопов.

Эти ребята лучшие в учебе, спорте, военной и строевой подготовке. Московские суворовцы обошли 33-х участников конкурса на звание лучшего училища Министерства обороны Российской Федерации. Критериев много: показатели в учебе, результаты ЕГЭ, победы в Олимпиадах, турнирах и конкурсах военного ведомства. Заместитель Министра обороны Виктор Горемыкин сегодня наградил московское Суворовское училище вымпелом, как лучшее из лучших в 2024 году.

«Главной целью является воспитание и обучение патриотически настроенных и беззаветно верных Родине граждан, будущей интеллектуальной элиты нашей страны и ее Вооруженных Сил», - сказал заместитель Министра обороны РФ Виктор Горемыкин.

Училище гордится своими выпускниками, среди которых 15 Героев Советского Союза и России, выдающиеся военные, деятели культуры и искусства. Нынешние суворовцы отличаются высокими знаниями и показателями в учебе. Только за прошлый год пять человек сдали ЕГЭ на 100 баллов, при том, что всего выпускалось чуть больше пятидесяти.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #Суворовское училище #бпла #горемыкин
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