В Красноярском крае задержали министра по делу о доме для сирот

В Красноярском крае возбудили уголовное дело в отношении министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

По информации ведомства, в 2022 году на территории Нижнеингашского района был построен 20-этажный дом с квартирами для детей-сирот. Однако в эксплуатацию он так и не был введен, поскольку находился в аварийном состоянии.

Министр был в курсе такого положения дел, однако вместо того, чтобы взыскать с подрядчика потраченные 23 млн рублей, он выделил еще два миллиона для составления сметы на строительство нового дома.

«В результате противоправных действий фигуранта бюджету Красноярского края причинен материальный ущерб на сумму около 25 миллионов рублей, также существенно нарушены права социально незащищенной категории граждан», - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий». Фигурант уже задержан, суд решает вопрос об избрании меры пресечения.