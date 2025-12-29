МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пожар на Камчатке унес жизни четырех человек

Среди погибших двое детей.
Константин Денисов 29-12-2026 09:48
© Фото: suskr41, Telegram

Пожар в многоэтажном жилом доме в Петропавловске-Камчатском унес жизни четырех человек, включая двоих детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ.

«По предварительным данным, в утреннее время 29 декабря текущего года в результате возгорания в одной из квартир по улице Горького в г. Петропавловске-Камчатском погибли четыре человека, из которых двое малолетние», - говорится в сообщении.

Причины возгорания пока не установлены. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

На месте продолжают работу представители экстренных служб, устанавливая все обстоятельства случившегося.

#в стране и мире #пожар #дети #Петропавловск-Камчатский #СК РФ
