Пожар на Камчатке унес жизни четырех человек

Пожар в многоэтажном жилом доме в Петропавловске-Камчатском унес жизни четырех человек, включая двоих детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ.

«По предварительным данным, в утреннее время 29 декабря текущего года в результате возгорания в одной из квартир по улице Горького в г. Петропавловске-Камчатском погибли четыре человека, из которых двое малолетние», - говорится в сообщении.

Причины возгорания пока не установлены. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

На месте продолжают работу представители экстренных служб, устанавливая все обстоятельства случившегося.