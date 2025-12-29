В РФ появилась замаскированная под переоформление интернета мошенническая схема

Мошенники стали получать доступ к личным данным россиян под предлогом «переоформления» тарифа домашнего интернета. Об этом пишет издание РИА Новости.

Согласно новой преступной схеме, злоумышленники звонят гражданам под видом представителей местных интернет-провайдеров и предлагают изменить текущий тариф. В качестве подтверждения своих слов мошенники называют домашний адрес потенциальной жертвы. У аферистов даже присутствует запасной план на случай, если человек на другом конце провода больше не живет в указанном месте - в таком случае преступник предложит «исключить» его квартиру из «клиентской базы».

Далее следует стандартная мошенническая тактика - жертву просят назвать код из СМС, после чего ее персональные данные оказываются в руках у злоумышленников.

Чтобы не стать жертвой аферистов, необходимо выучить, а также рассказать своим близким о базовых основах кибербезопасности. Так, недавно в МВД перечислили основополагающие советы по защите от мошенников в мессенджерах.