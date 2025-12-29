МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В РФ появилась замаскированная под переоформление интернета мошенническая схема

Для убедительности злоумышленники называют адреса жертв.
Тимур Юсупов 29-12-2026 07:57
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Global Look Press

Мошенники стали получать доступ к личным данным россиян под предлогом «переоформления» тарифа домашнего интернета. Об этом пишет издание РИА Новости.

Согласно новой преступной схеме, злоумышленники звонят гражданам под видом представителей местных интернет-провайдеров и предлагают изменить текущий тариф. В качестве подтверждения своих слов мошенники называют домашний адрес потенциальной жертвы. У аферистов даже присутствует запасной план на случай, если человек на другом конце провода больше не живет в указанном месте - в таком случае преступник предложит «исключить» его квартиру из «клиентской базы».

Далее следует стандартная мошенническая тактика - жертву просят назвать код из СМС, после чего ее персональные данные оказываются в руках у злоумышленников.

Чтобы не стать жертвой аферистов, необходимо выучить, а также рассказать своим близким о базовых основах кибербезопасности. Так, недавно в МВД перечислили основополагающие советы по защите от мошенников в мессенджерах.

#интернет #кибербезопасность #Мошенники #личные данные
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 