«Сражаться, нельзя сломаться»: семилетнему Эльмиру нужна помощь

«Сражаться, нельзя сломаться!» - под этим девизом семья Аббасовых борется за жизнь семилетнего сына Эльмира. После тяжелого инфекционного заболевания его парализовало. Первые курсы реабилитации помогли заново научиться держать голову и спину. Впереди новые цели. Но на восстановительный курс необходимо более миллиона рублей. Помощь может оказать каждый. QR-код вы видите на экране.

Яркие елочные шары, улыбки и смех - каждый в семье Аббасовых вносит свою лепту в украшение дома и создание новогоднего настроения. Как и маленький Эльмир. Ему всего семь, но даже чтобы повесить игрушку на елку, ему пока нужна помощь родных.

До своего первого дня рождения Эльмир неоднократно сдавал анализы, которые не показывали никаких отклонений. Абсолютно здоровый ребенок. Но в один момент ему стало плохо - поднялась температура, которую родители сбить не смогли, началась одышка. Дальше - реанимация и девять дней в коме.

«Когда Эльмир был в коме, я ходила в церковь. Ну, то есть я каждое утро была там, молилась, и мне в один день, получается, приснился Серафим Саровский. Он говорит: "Не плачь, я тебе помогу". И утром было принято решение, что Эльмира мы крестим. Его в реанимации окрестили, и на следующий день утром он вышел из комы, то есть это было чудо», - рассказала мама Эльмира Татьяна Аббасова.

Такая реакция организма возникла из-за герпетического менингоэнцефалита - это тяжелое воспаление головного мозга, вызванное вирусами герпеса. Буквально чудом после комы Эльмир пошел на поправку, заново начал есть, и, кажется, все стабилизировалось. Но из-за многочисленных лекарств, которые ему вводили там же в больнице, началось заражение крови. Сделали переливание, после которого ребенок перестал видеть слышать, начались судорожные приступы.

«Нас перевели в другую инфекцию. Где нам сказали, что он не жилец, и когда мне его отдавали уже, ну, уже отдавали мне его в руки, сказали, что как мать я тебя понимаю, а как врач - лучше бы умер», - вспоминает Аббасова.

Давать направления в крупные медцентры в Москву или в Питер врачи отказались - ссылались на то, что случай безнадежный. Они прогнозировали, что мальчик не продержится и трех дней. А он борется с болезнью вот уже шесть лет. На первые реабилитации родители брали кредит. Но теперь такой возможности нет. В январе 2024 года в семье произошла новая трагедия - сгорел дом, не выдержала проводка.

В этом пожаре погиб старший сын Аббасовых. Ему было 16. Люди со всей деревни несли вещи, собирали деньги. Несмотря на горе и отсутствие крыши над головой, родители продолжали бороться и за жизнь Эльмира.

Собранных соседями средств хватило, чтобы перевезти его в профильную клинику. Ведь потерять и второго сына они просто не имеют права.

Уже на третий день реабилитации Эльмир смог встать с опорой на локти. У ребенка выпрямились руки и ноги. Сейчас он уверенно держит голову, спину. Пьет воду из бокала с помощью родителей. Стал обращать внимание на мультики, даже смеется. Но самое главное - специалисты утверждают, что если регулярно заниматься в профессиональном медицинском центре, то у Эльмира будет возможность вернуть утраченные навыки в полном объеме. А значит, он сможет снова ходить, говорить и полноценно жить.

Для продолжения реабилитации нужно чуть больше миллиона, но эта сумма для семьи неподъемна. Оттого они и обратились в фонд «Помощь». Совместными усилиями удалось собрать лишь половину стоимости на лечение.

«Мы живем в деревне, и у нас зарплаты здесь маленькие. У меня работает только супруг. Я сижу по уходу за ребенком-инвалидом и получаю за него 10 тысяч рублей. По ОМС нам эту помощь не могут предоставить, поэтому мы обратились в фонд за помощью, потому что там сумма очень большая, у нас нет таких средств», - призналась Татьяна.

Пока они в ожидании помощи, заниматься продолжают дома - во время нашего общения с мамой строго по расписанию она помогает Эльмиру разминаться. Но это нужно лишь для того, чтобы не утратить уже приобретенные навыки. Сейчас, помимо Эльмира, в семье Аббасовых три дочки и уже появились внуки. Ради них они не опускают руки и продолжают сражаться. А теперь им помочь сможет каждый. Для этого нужно перейти на сайт фонда или отправить СМС, указав сумму, и нажать кнопку «отправить». Также перевести деньги можно по QR-коду. И тогда их главная мечта, будто еще одно новогоднее чудо, сможет очень быстро осуществиться.