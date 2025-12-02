Путин принял Хинштейна с докладом

Президент РФ Владимир Путин принял губернатора Курской области Александра Хинштейна с докладом. Встреча прошла в Кремле.

Глава региона сообщил, что в области работает координационный совет по урегулированию проблемных вопросов граждан. Он отметил, что особое внимание уделяется вопросам комплексного восстановления и развития региона. Кроме того, решается проблема защиты исторической памяти.

Ранее Хинштейн поблагодарил корейских бойцов, которые внесли неоценимый вклад в освобождение региона. Он добавил, что вклад братского народа в освобождение Курской земли огромен.