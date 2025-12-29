МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин назначил Полянского постпредом РФ при ОБСЕ

Дипломат Дмитрий Полянский работает в системе МИД с 1993 года, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса.
Марина Крижановская 29-12-2026 17:44
© Фото: Игорь Наймушин, РИА Новости

Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский назначен постоянным представителем при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«Назначить Полянского Дмитрия Алексеевича постоянным представителем Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене, Австрийская Республика», - постановил президент.

Прежде постпредом России при ОБСЕ в Вене был Александр Лукашевич. Дмитрий Полянский по образованию историк-востоковед и экономист-международник. Занимался вопросами Ближнего Востока и взаимоотношениями России и стран Евросоюза.

В структуре Министерства иностранных дел работает с 1993 года. Работал советником-посланником в Польше и занимал пост заместителя директора Первого департамента стран СНГ МИД РФ. С 2018 года стал первым заместителем постоянного представителя РФ при ООН. Полянский имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса.

