Путин поручил губернатору Воробьеву контролировать вопросы бойцов СВО

Вопросы, волнующие российских бойцов, вернувшихся из зоны боевых действий, необходимо держать на постоянном контроле. С таким поручением обратился президент РФ Владимир Путин.

«Ну и надо обратить внимание на вопросы, которые больше всего волнуют и самих ребят, которые вернулись из зоны боевых действий, и членов их семей. Это выплаты различного рода, это юридическая помощь и всякие другие меры поддержки. Я бы попросил вас постоянно держать это под своим контролем», - призвал глава государства.

В свою очередь губернатор рассказал, что в Фонд защитника Отечества обратились порядка 35 тысяч человек. Он рассказал об организации работы социальных координаторов с вернувшимися домой бойцами и их семьями. По его словам, соцкоординаторы - это те люди, которые знают и сопровождают своих ребят, живущих в различных частях Московской области.

Кроме того, губернатор Подмосковья сообщил, как искусственный интеллект (ИИ) используется государственными службами. В Московском регионе, отметил он, начали внедрять ИИ для сокращения бумажной работы, что позволило в два раза сократить отчетность документов. Теперь министерства получают все необходимые данные в рамках одной цифровой платформы, приводит его слова 360.ru.