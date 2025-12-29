В Абхазии из-за непогоды произошло массовое отключение электроэнергии

Все районы Абхазии остались без света из-за сильной непогоды. Как сообщает в своем Telegram-канале Министерство энергетики республики, аварийное отключение произошло на высоковольтных линиях «Шешелети-1», «Шешелети-2» и «Ачгуара».

По имеющейся информации, проблемы с электроснабжением начались еще утром в понедельник, 29 декабря, тогда без электричества остались населенные пункты в Гудаутском, Гагрском, Сухумском, Очамчырском и Галском районах страны. Час спустя в Минэнерго Абхазии сообщили об устранении последствий ЧС в Сухумском районе, однако еще через несколько часов свет пропал на территории всей республики.

Как утверждается, сейчас энергоснабжение вновь восстановлено. Ремонтные бригады продолжают работать на местах локальных аварий.