В Абхазии из-за непогоды произошло массовое отключение электроэнергии

Сейчас последствия ЧС уже ликвидированы.
Тимур Юсупов 29-12-2026 13:33
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Все районы Абхазии остались без света из-за сильной непогоды. Как сообщает в своем Telegram-канале Министерство энергетики республики, аварийное отключение произошло на высоковольтных линиях «Шешелети-1», «Шешелети-2» и «Ачгуара».

По имеющейся информации, проблемы с электроснабжением начались еще утром в понедельник, 29 декабря, тогда без электричества остались населенные пункты в Гудаутском, Гагрском, Сухумском, Очамчырском и Галском районах страны. Час спустя в Минэнерго Абхазии сообщили об устранении последствий ЧС в Сухумском районе, однако еще через несколько часов свет пропал на территории всей республики.

Как утверждается, сейчас энергоснабжение вновь восстановлено. Ремонтные бригады продолжают работать на местах локальных аварий.

#в стране и мире #Абхазия #Непогода #ЧС #отключение электроэнергии
