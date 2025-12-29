Вучич: внеочередные выборы в парламент Сербии пройдут в 2026 году

Внеочередные выборы в парламент Сербии пройдут в 2026 году. Об этом сообщил глава государства Александр Вучич.

Президент Сербии отметил, что власти удовлетворили основное требование протестующих.

«Мы приняли их главное требование - скоро, в следующем году, мы пойдем на выборы», - заявил он, выступая у здания парламента в Белграде.

В то же время он отметил, что предстоящее внеочередное голосование станет политическим ответом на действия манифестантов. Вучич подчеркнул, что политическое противостояние должно оставаться в рамках демократических норм.

Ранее президент Сербии заявил, что сообщения о резком ухудшении отношений Москвы и Белграда на фоне западных санкций не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что Сербия никогда не «ставит в упрек» России прошлые периоды охлаждения в отношениях.