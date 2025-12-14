МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

С 1 января в России начнут действовать новые дорожные знаки

Появятся знаки: «рекомендуемая скорость при проезде искусственной нервности», «глухие» и другие. Некоторые из уже существующих знаков также понесут изменения.
Дарья Ситникова 28-12-2025 05:05
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

С первого января 2026 года вступают в силу изменения в ГОСТ, которые стандартизируют правила применения дорожных знаков, разметки и светофоров. Вводятся новые дорожные знаки. Об этом сообщили в Росстандарте.

Появится знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной нервности» в целях обозначения искусственной неровности и информирования водителей о скорости, с которой рекомендуется двигаться при ее проезде. Это поможет сократить число знаков в местах «лежачих полицейских» в два раза.

Также вместо горизонтальной теперь может размещаться вертикальная стоп-линия. На знаке «Время действия» будет указываться период по месяцам, в которые он действует. Кроме этого, появляется знак «Глухие», который будут применять перед пешеходными переходами, расположенными вблизи мест, которые посещают глухие и слабослышащие люди.

Знак «Влажное, заснеженное покрытие» будет использоваться вместе со знаком, ограничивающий максимальную скорость на период влажной и заснеженной проезжей части. А на знаке «Парковка» можно будет указывать способ парковки автомобиля, что сократит количество дополнительных табличек в местах парковки в два раза. При последовательном размещении автомобилей вдоль края ширина одного парковочного места теперь составит 2,25м вместо 2,5,м.

Автоэксперт Дмитрий Попов ранее рассказал в разговоре со «Звездой», что одним из новшеств в процессе обучения в автошколах станет отсутствие экзаменационных билетов. Вместо их теперь будут контрольно-проверочные материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации. Это сделано для того, чтобы люди учили правила дорожного движения, а не билеты.

Что касается появления новых знаков, то, по словам эксперта, нормальные инструкторы уже давно доводят их до учеников. Однако проблема заключается в том, что знаки прописали в государственном стандарте, но не ввели пока в правила дорожного движения, заключил Попов.

#Россия #в стране и мире #Автомобили #правила #водители #Нововведения #ГОСТ #дорожные знаки #изменения
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 