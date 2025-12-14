С 1 января в России начнут действовать новые дорожные знаки

С первого января 2026 года вступают в силу изменения в ГОСТ, которые стандартизируют правила применения дорожных знаков, разметки и светофоров. Вводятся новые дорожные знаки. Об этом сообщили в Росстандарте.

Появится знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной нервности» в целях обозначения искусственной неровности и информирования водителей о скорости, с которой рекомендуется двигаться при ее проезде. Это поможет сократить число знаков в местах «лежачих полицейских» в два раза.

Также вместо горизонтальной теперь может размещаться вертикальная стоп-линия. На знаке «Время действия» будет указываться период по месяцам, в которые он действует. Кроме этого, появляется знак «Глухие», который будут применять перед пешеходными переходами, расположенными вблизи мест, которые посещают глухие и слабослышащие люди.

Знак «Влажное, заснеженное покрытие» будет использоваться вместе со знаком, ограничивающий максимальную скорость на период влажной и заснеженной проезжей части. А на знаке «Парковка» можно будет указывать способ парковки автомобиля, что сократит количество дополнительных табличек в местах парковки в два раза. При последовательном размещении автомобилей вдоль края ширина одного парковочного места теперь составит 2,25м вместо 2,5,м.

Автоэксперт Дмитрий Попов ранее рассказал в разговоре со «Звездой», что одним из новшеств в процессе обучения в автошколах станет отсутствие экзаменационных билетов. Вместо их теперь будут контрольно-проверочные материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации. Это сделано для того, чтобы люди учили правила дорожного движения, а не билеты.

Что касается появления новых знаков, то, по словам эксперта, нормальные инструкторы уже давно доводят их до учеников. Однако проблема заключается в том, что знаки прописали в государственном стандарте, но не ввели пока в правила дорожного движения, заключил Попов.