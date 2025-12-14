МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Во «Внуково» и «Шереметьево» задержали более 270 рейсов

Ограничения на вылет уже сняли в двух аэропортах около полуночи.
Дарья Ситникова 28-12-2025 03:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Москве в аэропортах «Внуково» и «Шереметьево» более 270 рейсов задержали на прилет и вылет за время ограничений. На запасные аэродромы ушло 69 самолетов, отменено 42 рейса. Об этом следует из данных онлайн-табло воздушных гаваней.

В субботу во «Внуково» действовали ограничения с 15.59 по московскому времени, а в «Шереметьево» - с 17.06. В это время аэропорты оказывали пассажирам услуги согласно Федеральным авиационным правилам.

Ограничения сняли около полуночи в двух аэропортах. Воздушные гавани сообщали, что ситуация в терминалах оставалась спокойной.

#Шереметьево #ограничения #аэропорты #Внуково #задержка рейса #прилет #вылет
