Радости мирной жизни: какую поддержку получают ветераны СВО

В России уходящий 2025 год прошел под знаком года Защитника Отечества. Но можно быть уверенными, что даже после его окончания поддержка ветеранов спецоперации и их семей не закончится.

Работа эта уже вышла на проектную мощность и помощь бойцам оказывается на системной основе. Ну а в преддверии Нового года, конечно, все внимание тем, кто ждет своих героев дома. Военнослужащие все чаще получают возможность отметить праздники в кругу семьи, в спокойной обстановке.

Кроме того, фонд «Защитники Отечества» создает для ветеранов СВО новое пространство для жизни и творчества. Проводятся поэтические конкурсы и концерты, где авторы, прошедшие через огонь, рассказывают о своем опыте.

В 2026 году поддержка ветеранов будет расширена: помощь получат не только демобилизованные и семьи погибших, но и действующим военным и сотрудникам силовых структур. Уходящий год, прошедший под знаком Года Защитника Отечества, показал: поддержка героев - это непрерывная работа. И здесь важно каждому дать возможность заново открыть для себя простые радости мирной жизни.

Подробнее смотрите в сюжете Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».