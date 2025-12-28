МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
BFMTV: 40 человек задержали после запуска фейерверков рядом с Эйфелевой башней

Правоохранительные органы вмешались, увидев происходящее через камеры видеонаблюдения.
Дарья Ситникова 28-12-2025 02:15
© Фото: JÃ�rgen Frommefiro Sport photo, Global Look Press

В Париже французская полиция задержала 40 человек после использования дымовых шашек и запуска фейерверков недалеко от Эйфелевой башни. Об этом сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на правоохранителей.

«Полиция Парижа арестовала сорок человек за использование дымовых шашек и фейерверков на площади Варсови и эспланаде Трокадеро», - указано в материале.

Когда правоохранительные органы увидели происходящее через камеры видеонаблюдения, они сразу же вмешалась в происходящее. Обошлось без пострадавших. Планируется расследование.

#Франция #Париж #полиция #Задержание #Фейерверки #Эйфелева башня
