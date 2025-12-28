Добровольцы, чаты в MAX и сим-карты: Путин подписал пакет новых законов

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, в том числе об учете в пенсии за выслугу лет времени службы добровольцев на спецоперации. Этот документ позволит при назначении выплат засчитывать периоды пребывания в добровольческих формированиях, созданных согласно федеральному закону «Об обороне».

Другим важным нововведением стал закон, обязывающий управляющие компании общаться с жильцами через домовые чаты на платформе MAX. Помимо этого глава государства утвердил закон об отмене обязательных ежегодных деклараций о доходах чиновников и введение постоянного контроля за денежными средствами и имуществом госслужащих и их близких. Среди других подписанных российским лидером законов - решение о дополнительной поддержке резидентов свободной экономической зоны в новых регионах и продление процесса интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в систему образования.

Ранее сообщалось, что президент РФ поручил найти гибкое решение, при котором многодетные семьи не будут терять меры поддержки, когда у них повышаются доходы. Российский лидер напомнил о ситуациях, когда семьи теряют право на получение единого пособия. Это может происходить, если совокупный доход «совсем немного» превышает установленный критерий. Путин подчеркнул, что уже обсуждал этот вопрос с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.