Из Красноярской филармонии эвакуировали 600 человек из-за дыма

На месте работают 27 единиц специальной техники и 89 пожарных.
Сергей Дьячкин 28-12-2025 14:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Экстренная эвакуация началась в Красноярской краевой филармонии. Об этом сообщает 360.ru, ссылаясь на ГУ Министерства чрезвычайных ситуаций России по Красноярскому краю.

Пожарные выехали на место в 14:59 по местному времени. На первом этаже краевой филармонии, расположенной на Проспекте мира, 2Б, было зафиксировано сильное задымление. Была начата эвакуация. В МЧС отметили, что на месте работают 27 единиц техники и 89 человек.

Сообщается, что всего с места событий эвакуировали 600 человек. Причем среди них 300 детей. В ведомстве уточнили, что из здания, где непосредственно произошло задымление, вывели 70 человек, включая 25 детей. Пострадавших нет. Предварительно было установлено, что в здании произошло короткое замыкание кабеля без возгорания.

#МЧС РФ #Красноярский край #филармония #красноярск #эвакуация #пожарные
