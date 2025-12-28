МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На Украине предложили создать ТЦК в сельских населенных пунктах

Это повысит эффективность мобилизации и разгрузит районные ТЦК, считают в Верховной раде.
Владимир Рубанов 28-12-2025 13:39
© Фото: Anastasiia Smolienko Keystone Press Agency, Global Look Press

Украинские власти планируют открыть в сельских районах территориальные центры комплектации (военкоматы). Такой законопроект внесли в Верховную раду.

Сейчас сельские жители прикреплены к районным ТЦК. Планируется, что создание сельских и поселковых центров ускорит получение военнообязанными административных и социальных услуг, включая оформление отсрочек от призыва. А также это повысит эффективность мобилизации и разгрузит районные ТЦК.

С февраля 2022 года в Украине действует и постоянно продлевается всеобщая мобилизация. Власти принимают меры, чтобы мужчины призывного возраста не уклонялись от службы. Многие из военнообязанных пытаются любыми способами покинуть страну, порой подвергая свою жизнь опасности.

В связи с неукомплектованностью армии украинские военкомы усилили активность в общественных местах, где они задерживают мужчин и загружают их в микроавтобусы. В ходе таких операций часто применяются силовые методы и нарушаются законы. В украинских соцсетях часто появляются видеозаписи, на которых зафиксированы случаи силовой мобилизации и конфликты между гражданами и сотрудниками ТЦК.

Ранее кабинет министров Украины принял решение автоматически ставить 18-летних граждан на учет в ТЦК. Юноши, не получившие приписное свидетельство в 17 лет, будут поставлены на учет без личного посещения ТЦК, а статус призывника получат с 18 лет.

#в стране и мире #Украина #Верховная рада #законопроект #военкоматы #мобилизация #тцк
